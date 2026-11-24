В Сургуте идет возведение Восточной объездной дороги к новому мосту через Обь «Звезда Оби».

Как сообщают «Новости Югры», четырёхполосная магистраль протяжённостью 2,5 км свяжет Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе.

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Сейчас в городе готовят площадки для строительства этой трассы. В настоящее время дорожники работают на участке от «ГРЭСовского кольца», который длится до кольца у посёлка Финский. Летом подрядная организация «ЮВиС» завершила расчистку территории. Строители в ближайшие месяцы начнут комплекс подготовительных работ, так будут переустроены инженерные сети, проложены ливневая канализация, заменен грунт.

Новая дорога имеет большое значение для региона. Она поможет заметно разгрузить Сургут: транзитный транспорт уйдёт с напряжённого участка вдоль городских ГРЭС. Кроме того, жители новых микрорайонов — «Голд Фиш», «Марьина гора» — и посёлка Финский получат более удобный и быстрый выезд на основные магистрали.

Проект реализуют под эгидой госпрограммы «Современная транспортная система». Средства выделены из окружного бюджета. Объект планируется завершить к осени 2028 года.