В Сургуте идет возведение Восточной объездной дороги к новому мосту через Обь «Звезда Оби».
Как сообщают «Новости Югры», четырёхполосная магистраль протяжённостью 2,5 км свяжет Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе.
Новая дорога имеет большое значение для региона. Она поможет заметно разгрузить Сургут: транзитный транспорт уйдёт с напряжённого участка вдоль городских ГРЭС. Кроме того, жители новых микрорайонов — «Голд Фиш», «Марьина гора» — и посёлка Финский получат более удобный и быстрый выезд на основные магистрали.
Проект реализуют под эгидой госпрограммы «Современная транспортная система». Средства выделены из окружного бюджета. Объект планируется завершить к осени 2028 года.