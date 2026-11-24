График выплат пособий и пенсий югорчанам в декабре опубликовал Социальный фонд России.
По данным Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре, 3 декабря через банки поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия о беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
сообщал ранее, к 96‑летию Югры неработающие пенсионеры получат по тысяче рублей. Выплата поступит до 10 декабря в беззаявительном порядке. Для назначения выплаты используют данные Социального фонда России и других федеральных структур, отвечающих за пенсионное обеспечение.