График выплат пособий и пенсий югорчанам в декабре опубликовал Социальный фонд России.

По данным Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре, 3 декабря через банки поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия о беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.

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