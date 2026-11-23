В аэропорту Сургута завершили масштабное обновление технических систем — теперь контроль за багажом и аэродромной техникой стал точнее и надёжнее.

Для досмотра багажа и грузов установлены две российские рентгеновские установки «НЕОСКАН», которые пришли на смену импортным аппаратам. Оборудование позволяет оператору видеть содержимое чемоданов сразу с двух ракурсов. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта распознают 35 типов опасных и запрещённых предметов и автоматически выделяют их на экране — это повышает скорость и точность проверок, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Параллельно на аэродроме запустили отечественную систему мониторинга «Зенит». К ней уже подключили установки, подающие тёплый воздух в самолёты перед вылетом. Диспетчер отслеживает работу каждого обогревателя в режиме реального времени на электронной карте: система сигнализирует, если поток воздуха ослабевает или установка останавливается. Такой контроль помогает наземным службам оперативно устранять неполадки и снижает риск задержки рейсов в морозную погоду.

К зимнему сезону аэропорт подготовил 127 единиц спецтехники, включая 16 установок подогрева. В планах на 2027–2028 годы — поэтапно подключить к системе «Зенит» всю аэродромную спецтехнику.

Кроме того, этой осенью в аэропорту установили новую систему посадки. Она помогает экипажу точно вывести воздушное судно к взлётно‑посадочной полосе даже в сложных метеоусловиях — в туман и снегопад.