В суд поступило уголовное дело о хищении у женщины более 5,7 млн рублей жителем Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре Югры.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как выяснилось во время следствия, обвиняемый действовал в составе группы по предварительному сговору. В преступной схеме он был курьером. У граждан похищали деньги.

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«В апреле 2026 года соучастники ввели в заблуждение пожилую жительницу города Советского и под предлогом оказания помощи в предотвращении негативных последствий убедили ее передать свои сбережения для проведения процедуры декларирования. Обвиняемый прибыл по месту жительства женщины и получил от нее более 5,7 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

На имущество обвиняемого наложили арест.

В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре приговорили к двум годам участника схемы по обману пенсионеров. Подсудимый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Срок получил 30-летний житель Чувашской Республики, который работал в группе мошенников.