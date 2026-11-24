В суд поступило уголовное дело о хищении у женщины более 5,7 млн рублей жителем Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре Югры.
Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Как выяснилось во время следствия, обвиняемый действовал в составе группы по предварительному сговору. В преступной схеме он был курьером. У граждан похищали деньги.
На имущество обвиняемого наложили арест.
В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.
Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре приговорили к двум годам участника схемы по обману пенсионеров. Подсудимый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Срок получил 30-летний житель Чувашской Республики, который работал в группе мошенников.