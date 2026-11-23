Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о значимом достижении региона: сразу два югорских проекта завоевали признание на престижной премии Russian Event Awards.

Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства в населённом пункте с численностью свыше 100 000 человек» завоевал Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Фестиваль ведёт свою историю с 2003 года — уже в следующем году он отметит 25‑летие. Сегодня «Дух огня» стал настоящей точкой притяжения для молодых кинематографистов со всего мира: здесь раскрываются новые таланты, рождаются смелые творческие идеи, а опытные мастера делятся своим профессиональным опытом. Подать работу для участия в юбилейном фестивале можно на сайте ugra.world.

Второе место в той же номинации получил фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Это событие давно стало визитной карточкой Нижневартовска и важной частью культурной жизни всего региона. История фестиваля тесно связана с легендарной эпохой освоения Самотлора — одного из крупнейших нефтяных месторождений мира.

«Благодарю организаторов, команды фестивалей, артистов, волонтёров, всех, кто вкладывает душу в эти события. Именно благодаря вам Югра звучит на всероссийской и международной арене!» — отметил Руслан Кухарук.