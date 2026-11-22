Представительница югорской команды Анастасия Томшина выиграла масс-старт «Золотой лиги биатлона».

Итоги соревнований опубликованы на rusbiathlon.ru.

В женской гонке Анастасия Томшина из команды «BIVIUM Югра» опередила ближайшую соперницу на 3,6 секунды. В десятку лучших также вошла и Анастасия Гришина из сборной Югры — она финишировала восьмой.

«Золотую лигу биатлона» принял Ханты-Мансийск. Состоялся первый этап, масс-старт среди женщин.

Лучшие биатлонистки выступили в югорской столице 21 ноября. Они прошли гонку на 12 км с четырьмя огневыми рубежами.