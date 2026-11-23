Медицинский институт Сургутского государственного университета подтвердил свой высокий уровень подготовки специалистов — первые выпускники англоязычной программы «Лечебное дело» из Индии и Египта, поступившие в 2020 году, успешно сдали сложные национальные экзамены FMGE и EMLE.

Как рассказала в своих социальных сетях замгубернатора Югры Елена Майер, в этом году дипломы СурГУ получили 13 студентов из Индии и трое из Египта. Пятеро индийских выпускников окончили вуз с отличием, а 61% подтвердили свою квалификацию с первой попытки. Для зарубежных вузов это один из самых высоких показателей. Один из ребят набрал 206 баллов из 300 возможных, а выпускник из Египта блестяще справился с экзаменом EMLE (аналог первичной аккредитации врачей в России) и отметил, что именно фундаментальная база СурГУ помогла ему уверенно пройти испытания.

Сегодня в университете по этой программе обучаются уже 199 студентов из Индии. А двое выпускников из Египта решили не расставаться с Югрой и продолжили обучение в магистратуре СурГУ.

«Благодаря системной работе преподавателей и наших медиков будущие врачи проходят практику на базе 26 медицинских организаций округа, включая Сургутскую окружную клиническую больницу, Центр охраны материнства и детства и Окружной кардиодиспансер. Ребята видят реальную медицину высокого класса и учатся у лучших наставников», — уточнила Елена Майер.