В Нижневартовске медики скорой оказали помощь пациенту, который упал с высоты три метра. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» директор Депздрава Югры Роман Паськов.

Бригада прибыла к мужчине на помощь вечером 7 ноября. Он был на другом берегу в районе Зайцевой речки. В связи с сумерками Ермаковская переправа уже не работала.

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Как оказалось, мужчина получил травму еще днём. Он поскользнулся, упал с высоты и не смог сам встать. Медики скорой сообщили о случившемся руководителю и организовали взаимодействие с Управлением ГО и ЧС города. Пациента переправили на судне на воздушной подушке. На берегу пострадавшего ждали медики СМП. Они стабилизировали его состояние и повезли в Нижневартовскую окружную больницу, где врачи диагностировали закрытый осложнённый перелом первого поясничного позвонка.

Мужчину прооперировали. Сейчас он находится на лечении в нейрохирургическом отделении.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Сургуте диспетчер скорой спасла жителя Когалыма, который был за 180 км. Когда бригада приехала домой к пострадавшему, он был в безопасном положении. Медики купировали судорожный синдром, провели инфузионную терапию. После этого мужчину отвезли в Когалымскую городскую больницу. Пациенту провели исследования, назначили лечение.