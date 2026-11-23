В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска из-за гололёда заметно увеличилось количество пациентов. Врачи призывают горожан быть предельно осторожными.

Если в предыдущие дни в больницу ежедневно обращались порядка 35 человек с травмами, то только до 14:00 23 ноября за медицинской помощью пришли более 70 пациентов. Чаще всего к медикам поступают люди с черепно-мозговыми травмами, повреждениями верхних и нижних конечностей, а также травмами грудного и поясничного отделов позвоночника.

«Убедительно просим вас быть предельно внимательными и осторожными на улице. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой, не спешите, смотрите под ноги. Пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья без крайней необходимости лучше остаться дома. Помните, что падение может обернуться серьёзными травмами, требующими длительного лечения», — пояснил заведующий травмпунктом ОКБ Ханты-Мансийска Дмитрий Рассохин.

Ранее ugra.aif.ru сообщал, что школьникам Сургутского района рекомендовали оставаться дома в связи с голодными явлениями на улице.