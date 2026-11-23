Югорский спортсмен Артур Найфонов признан победителем XVII Международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина.

Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры, соревнования прошли в Якутске. В финале в категории до 86 кг югорчанин уверенно одолел Азрета Улимбашева со счётом 3:0. Это уже третья победа Артура Найфонова на этом престижном турнире.

Также представителя югорской команды признали лучшим борцом турнира. В знак особого уважения организаторы вручили ему уникальный подарок — серебряную борцовку, покрытую золотом. Такой символ — не просто сувенир, а признание мастерства и преданности спорту.