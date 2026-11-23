За минувшую неделю в ХМАО пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 35 возгораний. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Югре.

В ходе тушения пожаров удалось спасти три человека, ещё 42 жителя спасатели эвакуировали из опасных зон. Травмы в результате происшествий получили два человека.

Огонь полностью уничтожил три строения и единицу техники. Ещё 21 строение и 6 единиц техники получили повреждения.

Помимо борьбы с огнём, сотрудники МЧС 21 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах за отчётную неделю происшествий не зафиксировано. При этом инспекторы провели 12 рейдов и патрулирований, выявив в ходе проверок шесть нарушений.