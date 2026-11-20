Сотрудники ДПС помогли на трассе автомобилисту из Нижневартовска, который попал в трудную ситуацию, сообщили в ГИБДД Югры.
Это случилось на 211-м километре автодороги «Нижневартовск – Сургут». В автомобиле водителя закончилось топливо. Он оказался один на обочине в холодную погоду и рисковал замерзнуть.
После случившегося водитель поблагодарил сотрудников ГАИ Нижневартовска, направив им обращение со словами признательности за своевременную помощь в сложной дорожной ситуации.
«Их действия — это пример настоящей службы, ориентированной на помощь людям. Благодаря им я благополучно добрался до дома», — считает водитель.