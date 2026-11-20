Сотрудники ДПС помогли на трассе автомобилисту из Нижневартовска, который попал в трудную ситуацию, сообщили в ГИБДД Югры.

Это случилось на 211-м километре автодороги «Нижневартовск – Сургут». В автомобиле водителя закончилось топливо. Он оказался один на обочине в холодную погоду и рисковал замерзнуть.

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«Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, стоящий на краю проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, и остановились, чтобы проверить обстановку. Оценив ситуацию, инспекторы пересадили замерзающего водителя в теплый салон патрульного автомобиля, а также помогли доставить необходимое количество топлива», — рассказали в УМВД РФ по Югре.

После случившегося водитель поблагодарил сотрудников ГАИ Нижневартовска, направив им обращение со словами признательности за своевременную помощь в сложной дорожной ситуации.

«Их действия — это пример настоящей службы, ориентированной на помощь людям. Благодаря им я благополучно добрался до дома», — считает водитель.