Нижневартовский районный суд признал столовую виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе судов Югры.

ООО назначен штраф на сумму 30 000 рублей. Нарушения выявлены в точке питания на базе электростанции. Здесь были случаи острой кишечной инфекции среди сотрудников.

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Роспотребнадзор во время проверки в столовой обнаружил ряд нарушений. Холодильники и другое техоборудование были неисправны. Не соблюдалось товарное соседство сырья и готовой продукции, продукты хранили без маркировки. Также обнаружено, что производственные помещения не соответствовали санитарным нормам. У ряда сотрудников медкнижки были надлежащего образца.

«При назначении наказания суд учел частичное признание вины, добровольное устранение части нарушений и прекращение деятельности по указанному адресу из-за расторжения договора аренды и соглашения о сотрудничестве с собственником объекта. Представитель Роспотребнадзора подтвердил, что приостановление деятельности нецелесообразно», — отметили в ведомстве.