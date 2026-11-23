Нижневартовский районный суд признал столовую виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе судов Югры.
ООО назначен штраф на сумму 30 000 рублей. Нарушения выявлены в точке питания на базе электростанции. Здесь были случаи острой кишечной инфекции среди сотрудников.
«При назначении наказания суд учел частичное признание вины, добровольное устранение части нарушений и прекращение деятельности по указанному адресу из-за расторжения договора аренды и соглашения о сотрудничестве с собственником объекта. Представитель Роспотребнадзора подтвердил, что приостановление деятельности нецелесообразно», — отметили в ведомстве.