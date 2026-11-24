Прокуратура Нягани помогла восстановить права матери пятерых детей на получение положенных выплат, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Прокуратура города организовала проверку после поступившего заявления женщины.

Как было установлено, югорчанка действительно воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Она уже на протяжении длительного времени не может добиться назначения ежемесячного пособия. Уполномоченный орган отказывал женщине в этом по причине ошибки при подсчете площади земельного участка, который имеет семья.

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