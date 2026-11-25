Прокуратура Югры добилась взыскания компенсации морального вреда шестилетнему мальчику, пострадавшему в ДТП, сообщили в ведомстве.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку по факту травмирования ребенка в автоаварии.

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Было установлено, что эта авария случилась в декабре 2024 года на улице Объездной окружного центра. Водитель LADA Granta нарушил требования дорожных знаков и столкнулся с автомобилем, в салоне которого был маленький ребенок. Мальчик получил травму в результате ДТП. Но это не причинило вред его здоровью. Чтобы защитить права пострадавшего, прокурор подал иск в суд о взыскании с владельца машины, водитель которой был виновен в ДТП, компенсации морального вреда. Суд этот иск удовлетворил. С ответчика взыскали компенсация морального вреда в размере 70 тыс. рублей в пользу ребенка.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Сургуте приговорен к трем годам виновник ДТП, в котором погиб мальчик. Сургутский суд вынесен приговор водителю. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Мужчину также лишили права ездить на машине в течение почти трех лет.