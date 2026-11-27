В Советском районе передано в суд уголовное дело о ДТП, где погиб человек при управлении машиной нетрезвым водителем, сообщили в УМВД РФ по Югре.
Главный фигурант этого дела — 44-летний местный житель.
В результате ДТП пассажир 1979 года рождения скончалась от полученных травм до приезда бригады скорой.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.