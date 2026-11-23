В Нефтеюганске прокуратура восстановила права ребенка на получение алиментов, которые ему не доплачивала организация, сообщили в прокуратуре Югры.

В этой организации прокуратура провела проверку. Как было выявлено, в муниципальное учреждение пришло постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на заработную плату и другие доходы должника.

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Но, при расчете алиментов за сентябрь и октябрь 2026 года сотрудники учреждения не учли отдельные виды доходов должника. Тем самым были нарушены права ребенка на получение денег в полном объеме. Прокуратура направила руководителю организации представление, потребовав произвести перерасчет и выплатить недостающую сумму алиментов. Права несовершеннолетнего ребенка восстановлены.