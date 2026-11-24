Спасатели нашли в лесу в Югре троих человек и эвакуировали их. Об этом рассказали в «Центроспас-Югории».

Поисково-спасательная группа выезжала на 227-й километр автодороги Ханты-Мансийск — Советский, чтобы отыскать трёх человек, пропавших в лесном массиве.

Спасатели обследовали местность, снегоходные пути и болота на снегоболотоходе. В результате поисков были обнаружены двое мужчин (1995 и 1997 годов рождения) и 11-летний ребенок.

Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи. Их эвакуировали до дороги и передали сотрудникам полиции.