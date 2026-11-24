В Нижневартовске суд вынес наказание отцу, задолжавшему своих четверым детям более 1,1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Югры.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка.

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Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, не согласившись с принятым решением, не желая отбывать наказание в исправительном центре. Однако судебная коллегия по уголовным делам суда Югры, с учетом позиции прокурора, приговор оставила без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Гражданин признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Гособвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что осужденный, обязанный на основании судебного решения выплачивать алименты на содержание своих четверых несовершеннолетних детей, мер к погашению задолженности не принимал. В результате уклонения от уплаты алиментов образовалась большая задолженность.