В Нижневартовске суд вынес наказание отцу, задолжавшему своих четверым детям более 1,1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Югры.
С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка.
Гражданин признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Гособвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что осужденный, обязанный на основании судебного решения выплачивать алименты на содержание своих четверых несовершеннолетних детей, мер к погашению задолженности не принимал. В результате уклонения от уплаты алиментов образовалась большая задолженность.