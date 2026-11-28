Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил жителей региона за активную вовлечённость в подготовку прямой линии.

На данный момент под постом‑анонсом в аккаунтах главы региона поступило 2147 обращений. Все вопросы сейчас детально прорабатываются совместно с профильными ведомствами — на каждый из них планируется дать чёткий и понятный ответ.

В преддверии прямого эфира, как и в прошлом году, запущен дополнительный канал для связи с жителями — бесплатная горячая линия. Задать свой вопрос можно по телефону: 8‑800‑350‑00‑86.

Прямая линия состоится 30 ноября в 15:00. Трансляция пройдёт в социальных сетях губернатора, а также на телеканалах «Югра», «Россия 24», «С1», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и «N1». Кроме того, эфир будет доступен на радио «Югра» и «Радио России».