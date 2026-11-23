В ОМВД России по Ураю новый руководитель, им стал Рустем Акжаров, сообщили в УМВД РФ по Югре.
Подполковника полиции представил коллегам начальник УМВД России по Югре Сергей Ветохин на совещании, которое прошло в режиме видео‑конференцсвязи.
В числе первоочередных задач Акжарова на новом посту будет противодействие дистанционным хищениям, рост раскрываемости преступлений, повышение качества предварительного расследования, а также системная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Также будет уделено внимание профилактике правонарушений, укреплению взаимодействия с органами местного самоуправления и институтами гражданского общества, обеспечению общественного порядка на территории города.