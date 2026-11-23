В ОМВД России по Ураю новый руководитель, им стал Рустем Акжаров, сообщили в УМВД РФ по Югре.

Подполковника полиции представил коллегам начальник УМВД России по Югре Сергей Ветохин на совещании, которое прошло в режиме видео‑конференцсвязи.

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Рустем Пазылович Акжаров начал службу в органах внутренних дел в 2005 году в Омске. Он служил в подразделении патрульно‑постовой службы. В 2009 году был перевёден в Урай. В этом городе он дослужился от командира отдельного взвода ППС до заместителя начальника Отдела — начальника полиции ОМВД России по Ураю.

В числе первоочередных задач Акжарова на новом посту будет противодействие дистанционным хищениям, рост раскрываемости преступлений, повышение качества предварительного расследования, а также системная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Также будет уделено внимание профилактике правонарушений, укреплению взаимодействия с органами местного самоуправления и институтами гражданского общества, обеспечению общественного порядка на территории города.