Энергетики выполнят технологическое присоединение многоквартирного дома в Сургутском районе Югры. Для электроснабжения нового жилого комплекса в городском поселении Федоровский энергетики выдадут порядка 700 кВт мощности и создадут сетевую инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Тюмень».

Жилой комплекс будет включать в себя два корпуса на 286 квартир, а также придомовую территорию с современными детскими и спортивными площадками. В рамках договора технологического присоединения компания осуществит проектирование и возведет необходимую энергоинфраструктуру. Специалисты установят комплектную трансформаторную подстанцию и смонтируют линии электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Работы планируется завершить до конца II квартала 2027 года.

Компания активно развивает энергетическую инфраструктуру Тюменского макрорегиона. Подключение к энергосети новых объектов — как промышленных, так и социально значимых — напрямую влияет на рост экономики территории и повышение комфорта жителей. За последние два года специалисты обеспечили электроснабжением 110 объектов инфраструктуры и социальной сферы.