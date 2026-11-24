Ханты-Мансийский НПФ поддержал конкурс «Педагог года города Нижневартовска – 2027». Фонд отметил шесть победителей конкурсных номинаций и трёх обладателей специальных призов.

Награждение прошло 20 ноября в школе № 44 имени К. Д. Ушинского. «Учителем года» стал Илья Туренко, «Воспитателем года» — Ольга Пустовитова, победителем в номинации «Лидер в образовании» — Елена Туренко. В других номинациях победили Рустам Хабиров, Сергей Мандрыка и Елена Кирцева.

Специальные призы Фонда получили Ирина Близнюк, Александр Волосников и Ульяна Перепелицына.

Поддержка работников образования Югры — одно из направлений работы Ханты-Мансийского НПФ. Фонд помогает педагогам формировать дополнительную пенсию по программе «Две пенсии для бюджетников». Личные взносы участников софинансируются из бюджета Югры. Всего в программе более 50 тысяч участников, назначено свыше 11 тысяч дополнительных пенсий.

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