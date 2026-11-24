В практике спасателей Югры немало случаев, когда причиной возгорания становились животные и птицы. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО — Югре Александр Пухальский.

Так, в 2011 году пожар в ангаре произошёл из-за крысы: её труп нашли в электрощите — животное спровоцировало короткое замыкание, оно перегрызло изоляцию. В 2014 году собака случайно включила электроконфорку, пытаясь дотянуться до еды на плите. А в 2020 году кошка запрыгнула на керамическую плиту и непроизвольно активировала сенсорную панель — в итоге пища подгорела, и начался пожар.

Необычный случай произошёл в конце сентября текущего года, птицы свили гнездо вплотную к печной трубе на крыше дома. Когда хозяева затопили печь, дымоход раскалился — материалы гнезда воспламенились, и огонь быстро перекинулся на кровлю. Благодаря своевременному звонку в экстренные службы удалось не допустить полного уничтожения здания.

В МЧС дают несколько рекомендаций, чтобы снизить риск подобных происшествий: не оставлять питомцев без присмотра на кухне, закрывать туда дверь при уходе из дома, защищать проводку в частных домах специальными коробами, регулярно проверять электрощиты и чердаки. Важная мера безопасности — установка автономного пожарного извещателя, а для дач — датчиков с GSM‑модулем, которые сразу отправляют сигнал тревоги.