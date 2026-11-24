В Нижневартовске запустили прокат электроснегокатов. Местные жители заметили аппараты на фото в городском паблике. Об этом пишет «Стройкомплекс Югры».

Речь идёт о моделях под названием «Кашалот»: у них спереди широкая лыжа‑платформа, сзади приводной барабан, а под сиденьем размещена электрическая силовая установка. Благодаря мотору техника двигается по снегу даже на ровной поверхности — отталкиваться ногами или искать спуск не нужно. Внешне аппарат напоминает миниатюрный снегоход, а предназначен он для неспешных зимних прогулок.

Для города это уже не новинка. Ещё летом 2025 года местный предприниматель рассказывал о закупке десяти «Кашалотов» и планах на первый сезон проката. Постепенно зимний электротранспорт становится для Нижневартовска привычным развлечением.

Аналогичный сервис работает и в Ханты‑Мансийске: там электроснегокаты можно взять напрокат для катания в парке имени Бориса Лосева.

Схема аренды похожа на привычный прокат летних самокатов. На руле нижневартовских «Кашалотов» размещён QR‑код и инструкция по оплате через СБП. Перед поездкой стоит ознакомиться с тарифом, возрастными ограничениями и разрешённой зоной катания.