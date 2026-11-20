В Международном аэропорту Сургута в первом из северных регионов реализуют проект отечественной системы цифрового мониторинга «Зенит».

Как сообщили в пресс-службе воздушной аэрогавани, этот проект реализует холдинг «Росэл».

Новая система интегрирована с производственной системой аэропорта «КОБРА». Она дает возможность в режиме реального времени отслеживать местоположение и работу аэродромной спецтехники с помощью ГЛОНАСС/GPS. Также можно контролировать техсостояние оборудования и оперативно выявлять неисправности. Кроме того, оптимизируется распределение техники между воздушными судами, сокращается время наземного обслуживания. Приходят уведомления о возможных нештатных ситуациях на перроне.

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Сейчас к системе подключили аэродромные подогреватели воздушных судов. Это позволяет дистанционно контролировать их работоспособность и выявлять возможные отклонения ещё до начала предполётной подготовки. В планах на 2027–2028 годы — поэтапное подключение к системе всей спецтехники аэродрома.

Внедрение системы особенно актуально для аэропорта Сургута, работающего в условиях сурового северного климата. Ведь здесь своевременная подготовка воздушных судов и исправность оборудования имеют особое значение для обеспечения регулярности полётов.

Комплекс работает на отечественном серверном оборудовании.