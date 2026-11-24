В Югре более 50 детских садов организовали музеи, посвящённые защитникам Родины. В детском саду «Рябинка» города Мегион создали экспозицию, воспроизводящую условия военно-полевого быта. В «Теремке» из Пойковского собрали макеты боевых действий и экспонаты, предоставленные семьями участников СВО. Эти музеи стали участниками конкурса дошкольных музеев «Солдаты Великого Отечества».

Педагоги и их воспитанники прислали 55 презентационных работ. За каждой из работ стоит большой совместный труд детей, родителей и наставников. Вместе они изучают историю страны, узнают о подвигах земляков и приносят в музеи настоящие семейные реликвии.

В декабре будут объявлены имена победителей и призёров. Жюри оценит качество оформления, креативность и уникальность экспозиций.

«Поддержка и организация исторических, патриотических проектов для подрастающего поколения — это вклад в гармоничное развитие детей — будущее нашего региона и всей страны! Эти задачи закреплены в новой народной программе «Единой России», — отметил секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков.

Отметим, конкурс проходит в регионе по партпроекту «Историческая память». Он призван сохранить историческое и культурное наследие России.