Специалисты Роспотребнадзора Югры за девять месяцев 2026 года нашли в продуктах питания более 3% антибиотиков.

Как сообщили в окружном Управлении ведомства, всего было исследовано 285 проб. Их взяли из молока и молочных продуктов, птицы, яиц, мяса и мясных продуктов.

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По итогам исследований остаточные количества антибиотиков были идентифицированы в девяти пробах. Это составило 3,16% от общего числа. В то же время ни в одной пробе не было выявлено превышения предельно-допустимых концентраций. По словам специалистов, люди становятся пассивными потребителями антибиотиков, когда едят сельскохозяйственную продукцию. Антибиотики могут содержаться в пищевом сырье и готовых продуктах.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Сургуте в аэропорту у пассажиров изъяли почти 18 кг молока, мяса, меда. В октябре сотрудники Управления досмотрели 30 международных рейсов в аэропорту Сургута им. Ф. К. Салманова. При проверке багажа и ручной клади было обнаружено девять случаев нарушения правил ввоза. Граждане пытались провезти без разрешения: 3,54 кг молочной продукции; 1,34 кг мяса; 12,86 кг мёда.