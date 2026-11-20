Специалисты Роспотребнадзора Югры за девять месяцев 2026 года нашли в продуктах питания более 3% антибиотиков.
Как сообщили в окружном Управлении ведомства, всего было исследовано 285 проб. Их взяли из молока и молочных продуктов, птицы, яиц, мяса и мясных продуктов.
Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Сургуте в аэропорту у пассажиров изъяли почти 18 кг молока, мяса, меда. В октябре сотрудники Управления досмотрели 30 международных рейсов в аэропорту Сургута им. Ф. К. Салманова. При проверке багажа и ручной клади было обнаружено девять случаев нарушения правил ввоза. Граждане пытались провезти без разрешения: 3,54 кг молочной продукции; 1,34 кг мяса; 12,86 кг мёда.