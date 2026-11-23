В Москве завершились съёмки четвертьфинальных игр Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Югру на интеллектуальном состязании представляли трое школьников: Владислав Калинин из мегионской школы № 9, Тимур Нухов из Нижнесортымской школы Сургутского района и Денис Зайцев из ханты-мансийской школы № 1 имени Ю. Г. Созонова.

По итогам игр статус теоретиков и право продолжить борьбу за победу получили Тимур Нухов и Денис Зайцев. Теперь ребятам предстоит подготовка к полуфиналу — съёмки этапа запланированы на 2027 год.

На четвертьфинале школьники отвечали на вопросы по истории, литературе и культуре России. Олимпиада проверяет не только знание дат, имён и названий произведений, но и умение рассуждать, выстраивать связи между событиями и явлениями, аргументировать свою позицию и быстро находить решение в нестандартной ситуации.

«Такие результаты показывают, что наши школьники готовы выходить на федеральный уровень в тех областях, где особенно востребованы широкий кругозор, самостоятельное мышление и глубокое знание отечественной истории и культуры. Для образовательной системы важно создавать условия, в которых такой интерес может развиваться: через олимпиады, конкурсы, дополнительные занятия и возможность встретиться с сильными соперниками. Тимур и Денис уже воспользовались этой возможностью, теперь будем ждать их следующего выступления», — сказал директор Депобразования и науки Югры Алексей Дренин.

Успех Тимура и Дениса — результат большой самостоятельной работы и искреннего интереса к истории и культуре своей страны. Впереди у ребят — подготовка к следующему этапу и новая борьба за выход на дорожки олимпиады.