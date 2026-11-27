На этапе Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок губернатора ХМАО – Югры» по классическим шахматам в Ханты-Мансийске после окончания девятого тура подвели итоги соревнований.

Накануне в турнирной таблице сложилась уникальная ситуация, когда сразу пять участников — Алексей Гоганов, Ярослав Ремизов, Александр Тряпишко, Кирилл Шубин и Алексей Захаров — набрали равное, по 5½, количество баллов. Теоретически любой из пяти лидеров имел шансы стать обладателем Кубка.

Мало того, ещё десять идущих следом за лидерами шахматистов имели по пять очков и при определённом, хотя и маловероятном раскладе могли претендовать на место в призовой тройке.

Ситуация с победителем стала более интригующей после того, как Ремизов, Тряпишко и Шубин свели свои партии вничью, и лишь после трёх часов игры стало понятно, что возможный обладатель Кубка играет за первой доской, где всерьёз взялись за дело два Алексея — Гоганов и Захаров: после 49 хода Захаров признал своё поражение.

Второе место за Ярославом Ремизовым, третье — у Кирилла Шубина, лучшие из югорчан Илья Ильюшенок — шестой, Динис Саттаров — седьмой.

«В этом году была очень плотная борьба в лидирующей группе, потому что все гроссмейстеры, осторожничали, — рассказал ugra.aif.ru главный судья соревнований Николай Степаненко. — Достаточно сказать, что перед последним туром пять человек шли на первом месте, всё решалось буквально на финише. В результате из этой пятёрки Алексей Гоганов единственный выиграл, и у него чистое первое место. Радует ещё то, что наша югорская восходящая звёздочка — Динис Саттаров выиграл у гроссмейстера Алексея Придорожного. Саттаров попал в первую десятку, в призы, так что для молодого парня это высокое достижение. Нынешний турнир успешен не только результатом, но и финишной борьбой, интригой. Многие ставили совсем на других игроков, в том числе, на челябинца Ремизова, но жребий и шахматное мастерство распорядились иначе».

Гарантированный призовой фонд турнира «ХXII Кубок губернатора ХМАО – Югры» по классическим шахматам составляет 1,21 млн рублей. Победитель получит 250 тысяч рублей, второй призёр — 200 тысяч, шахматиста, занявшего третье место, ждут призовые 170 тысяч рублей — награды также ожидают игроков, занявших в итоговой таблице места вплоть до десятого.

«С 2013 года я играю в Ханты-Мансийске почти каждый год, кроме, может быть, одного или двух, — рассказал ugra.aif.ru победитель Кубка губернатора Югры по шахматам Алексей Гоганов. — В этом году в Югре на удивление тепло. Не знаю, плюс это или минус, поскольку город красив именно зимой, когда тут снега много, всё блестит, сверкает. Партия с Шубиным запомнилась, было что-то невероятное, 77 ходов без ошибок, то есть ровная ничья получилась. Возможно, лучшая партия в турнире, но другое дело, что вряд ли кто-то её заметит, потому что она не результативная. Состав участников Кубка в этом году был неплохой, почти десяток гроссмейстеров, за последние 3-4 года сильнейший состав».

Российские болельщики совсем ненадолго, буквально на пару дней расстаются с новостями о шахматах. Уже 29 ноября в Ханты-Мансийске начнётся Финал всероссийских соревнований 2026 года РАПИД Гран-При России «ТОП 28». Турнир быстротечен, продлится три дня и завершится 1 декабря.