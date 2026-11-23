В подмосковном Раменском завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата. Сборная Югры показала блестящий результат, завоевав девять медалей: по три золота, серебра и бронзы. Особенно успешным для югорчан стал заключительный этап соревнований — именно тогда спортсмены взяли шесть наград, в том числе три высшие.

На дистанции 50 метров на спине в своих классах победили сразу два представителя Югры: Антон Балтачёв из Урая (класс S1) и Даниил Сивуха из Сургута (класс S3), сообщает Центр адаптивного спорта Югры.

Сургутянин Александр Ковалёв завоевал сразу четыре медали. В классе S2 спортсмен взял золото на дистанции 100 метров вольным стилем и бронзу на 50 метрах на спине. Александра Ковалёва и Даниила Сивуху тренирует Наталия Афаневич.

Ещё две награды в копилку команды принесла сургутянка Анна Пряникова, воспитанница Дарьи Столяр. В классе S1 она завоевала серебро на дистанции 100 метров вольным стилем и бронзу — на 50 метрах на спине.

«Анна выступила очень достойно! Соревнования были непростыми: за один день приходилось преодолевать по две-три дистанции. Но она справилась, проявила характер и упорство. Очень ею горжусь! Хочу отметить и Маргариту Трохимчук. На дистанции 200 метров комплексным плаванием она стала четвёртой, а на всех заявленных дистанциях улучшила личные результаты! Мы отлично открыли сезон — во многом благодаря сентябрьским тренировочным сборам, которые позволили качественно подготовиться к стартам», — отметила тренер Дарья Столяр.