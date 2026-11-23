Участники игр этапа Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок губернатора ХМАО – Югры» по классическим шахматам в Ханты-Мансийске завершили встречи пятого тура. Самой продолжительной стала партия югорчанина Николая Кабанова с Алексеем Смекаловым из ЯНАО, где Кабанов вышел победителем. Она длилась более четырех часов.

В пятом туре определились сразу три лидера, набравшие по 4 очка: Кирилл Шубин из Санкт-Петербурга, Ярослав Ремизов (Воронежская область) и Алексей Гоганов — как и Шубин, он тоже с берегов Невы.

Следом, в погоне за фаворитами, в турнирной таблице расположились сразу 7 шахматистов, имеющих в активе по 3,5 очка, в их числе югорчане Алексей Придорожный, Николай Кабанов и Илья Ильюшенок. Судя по всему, сейчас, когда цена каждого балла становится весомей, накал борьбы за кубок губернатора Югры с каждым днём становится горячей.

«По итогам пятого тура могу сказать, что он прошёл в интересной, бескомпромиссной борьбе, — рассказал ugra.aif.ru заместитель главного судьи соревнований Радмил Ахметов. — Всего лишь три партии из двадцати закончились вничью. В большинстве партий рейтинг-фавориты подтвердили свой статус, одержали победу. Но турнир в самом разгаре и впереди самое интересное. Соревновательный день обошелся без сенсаций, которые в мире шахмат случаются не часто.

График игр за кубок не предусматривает для участников выходных дней, тем не менее, они находят время для знакомства со столицей Югры.

«В Ханты-Мансийске я второй раз. Первый раз я здесь был в 2023 году, играли рапид. В этом году приехал уже на классические шахматы. Город интересный, небольшой, довольно быстро можно все посмотреть. В общем, как это часто бывает, сделано все для того, чтобы от шахмат ничего не отвлекало, — рассказал ugra.aif.ru участник турнира Александр Иванов. — Состав участников очень сильный, мне уже довелось сыграть с тремя гроссмейстерами. Пока что по турнирной таблице продвигаюсь ни шатко-ни валко, но надеюсь, что дальше будет только лучше. В плане трансляции турнира все нормально, онлайн-показ партий идет не только в России, но и во всемирной паутине, это здорово».

Александр Иванов представитель Москвы, шахматами начал заниматься с 7 лет.

«С шахматами меня познакомил отец. Мне было лет 5, может 6. А в шахматной школе в Южном Бутово стал заниматься основательно в семь. Прогресс у меня никогда не был стремительным, основной скачок произошел позже. В 2024 году, когда выиграл один достаточно сильный турнир в классику, еще удалось за границей рейтинг поднять. Сейчас работаю с тренером, он мне помогает. У меня есть цель стать мастером ФИДЕ, международным мастером — к этому и стремлюсь», — завершает рассказ шахматист.

Отметим, на сайтах Югорской шахматной академии и Федерации шахмат России размещены данные о каждом туре, турнирная таблица и другие сведения. Ежедневно ведется онлайн-трансляция партий — её начало в 15:00 по времени Ханты-Мансийска (+2 к Москве).