Этап Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок губернатора ХМАО – Югры» по классическим шахматам в Ханты-Мансийске близится к завершению – участникам турнира осталось сыграть по три партии из девяти, предусмотренных регламентом.

Приметная особенность шестого тура, где встречались лидеры, — ничьи. Так сыграли Кирилл Шубин и Алесей Гоганов, Алексей Придорожный и Ярослав Ремизов, Дмитрий Кокарев и Илья Ильюшенок, Владимир Захарцов и Вадим Звягинцев, что говорит о полном включении ресурсов, которыми располагают шахматисты, где не последним является воля к победе.

Югорчанин Николай Кабанов, играя против Александра Тряпишко, вновь провёл самую продолжительную, свыше четырех часов, партию тура, но победить соперника, как это было накануне, не случилось — партия на 89-м ходу завершилась победой крымчанина Тряпишко.

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«Шестой игровой день для многих шахматистов сложился весьма непросто, — сказал корреспонденту ugra.aif.ru секретарь турнира Александр Разуваев. — Во-первых и во-вторых, рейтинговые шахматисты подтвердили свой высокий уровень. В связи с плотностью результатов сейчас трудно определить, чьи позиции предпочтительнее. Сенсаций в шестом туре не произошло, лидеры идут плотно и поэтому все время меняются. На данный момент Ремезов стал лидировать по коэффициенту. Максимально пока 4 шахматиста набрали по 4,5 очка, и, хотя до конца кубковых соревнований осталось три тура, они и должны стать решающими, ситуация может не раз поменяться».

Несмотря на то, что этап Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок Губернатора ХМАО – Югры» является отборочным для шахматистов, которые будут выступать в финале всероссийских соревнований, он не исключает участие в шахматных баталиях женщин.

«Впечатления от турнира всегда были хорошие, уже не первый раз здесь играю. Состав участников очень сильный – минимум 15 человек – топ России мужчин-шахматистов, — рассказала участница турнира Мария Алексеенко. — Тем не менее, складывается впечатление, что участников могло быть больше — Ханты-Мансийск находится на удалении, добираться нелегко, да и билеты дорожают. Организация турнира как всегда превосходна, особо хочу отметить прямые трансляции и полноту информации об играх и игроках».

Мария Алексеенко кандидат в мастера спорта, женский мастер ФИДЕ. Девушка родом из Ханты-Мансийска, но сейчас учится в Салехарде и, соответственно, играет за ЯНАО.

«В Ханты-Мансийск я приезжаю где-то раз в полгода, и турнир на Кубок губернатора Югры такое искушение, от которого невозможно отказаться», — поясняет Мария.

Отметим, на сайтах Югорской шахматной академии и Федерации шахмат России размещены данные о каждом туре, турнирная таблица и другие сведения. Ежедневно ведется онлайн-трансляция партий — её начало в 15:00 по времени Ханты-Мансийска (+2 к Москве).