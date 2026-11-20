В Ханты-Мансийске торжественно открыли XII Международный инклюзивный турнир по жиму лёжа «Кубок чемпионов» рекордсменов и чемпионов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьёва. Нынешние состязания посвящены 20‑летию Центра адаптивного спорта Югры.

Особенность турнира — на одном помосте выступают спортсмены с инвалидностью и без инвалидности, в том числе титулованные паралимпийцы и участники специальной военной операции. Всего за победу борются 27 атлетов из четырёх стран — России, Армении, Казахстана и Узбекистана. В заявке — по девять женщин, мужчин и участников СВО.

Важную роль Центра адаптивного спорта округа в развитии отрасли отметила директор Департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух. Она подчеркнула, что «Кубок чемпионов» даёт спортсменам равные возможности показать свой результат на помосте.

«Турнир особенный. 20 лет Центру адаптивного спорта исполняется в этом году, — сказала Софья Конух. — Учреждение по сути является локомотивом развития адаптивной физической культуры спорта в стране, возможно, и в мире. Практически все нормативные акты этой сферы были разработаны и апробированы в нашем центре, а затем внедрены на территории России».

Основатель и первый директор Центра Эдуард Исаков поделился историей создания турнира. По его словам, идея родилась из спора с многократным чемпионом России Сергеем Истоминым на чемпионате мира среди паралимпийцев в 1999 году. Он также вспомнил совместные выступления с Алексеем Воробьёвым за сборную России. Особенно запомнился чемпионат мира в Новой Зеландии, где оба спортсмена стали чемпионами.

«Когда мы создавали Центр адаптивного спорта, когда создавали „Кубок чемпионов“, мы тогда хотели стереть все барьеры, стереть границы, создать равные возможности для всех», — пояснил Эдуард Исаков.