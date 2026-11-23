В Югре за прошедшие выходные зарегистрировано три ДТП, в которых три человека пострадали, сообщили в ГИБДД региона.

Пострадавшим была оказана медпомощь.

21, 22 ноября инспекторы задержали на дорогах округа 36 нетрезвых водителей, которые представляли угрозу на трассах. За выезд на полосу встречного движения привлекли 54 водителя и 76 — за нарушение правил перевозки детей.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре за сутки зарегистрировано четыре ДТП, в которых три человека погибли. Также в этих автоавариях семь человек получили травмы, среди пострадавших был ребенок. Всем оказали медпомощь. Ранее в Когалыме произошла страшная авария, в которой погибла пассажирка.